Милена Безбородова поведала, что в детстве она была предметом издевок для сверстников.

Вы прекрасно знаете, какие бывают дети жестокие. Так вот, я была жертвой морального насилия со стороны моих одноклассников. Я тогда уже жила в детском доме и у меня не было возможности покупать красивую одежду, сенсорный телефон.. а одноклассники просто смеялись надо мной. Я была как маленький домовенок, была в очках для зрения с розовой оправой и не очень симпатичная на тот момент.

Надо мной всегда смеялись, я была всегда одинокой в классе. У меня была очень низкая самооценка. В классе была лишь одна подружка у меня, над которой тоже все смеялись. По итогу я начала расти и что-то менять в себе. Я начала больше следить за собой, зарабатывать деньги на красивую одежду, научилась как-то краситься и ухаживать за собой. Надела вместо очков линзы в 13 лет.

По итогу из гадкого утёнка я выросла лебедем. Я действительно так считаю. Я прям расцвела и считаю себя очень красивой девушкой. Поэтому и у вас не все потеряно.

Знаете, что меня всегда удивляло? На тот момент же все равно были «самые красивые девочки класса». Так вот.. они выросли и они вооооообще ни о чем. Ну вот от слова «совсем». Они ничего в этой жизни не добились, они выглядят неопрятно.

Я знаю, что у меня есть тут неуверенные в себе девочки. Не переживайте, вы просто ещё маленькие. Мечтайте, стремитесь к чему-то и у вас обязательно все получится! Вы будете самыми крутыми и прекрасными девчонками. Не обращайте внимание на то, что вам говорят неудачники.

Есть очень хорошая фраза «время расставить все по своим местам». Ведь оно действительно все расставило по местам, и мне это очень нравится.

Мне интересно узнать. Над вами смеялись в школе? Как вы с этим боролись?