Милена Безбородова поведала, что их «прекрасная» истории любви с Алексеем Безусом закончена.

Конец «прекрасной» истории

Да, теперь уже точно точка. После такого предательства я не смогу больше никогда быть с человеком, а от этого внутри больнее.

Когда я в прошлый раз уходила с проекта, то я знала, что мы помиримся и будем вместе. Просто весь этот процесс затянулся очень сильно..

Сейчас же это точка невозврата. Я бы могла простить и схавать, как это было всегда) но НЕТ.

Мой бывший мч прекрасно знал, что если он расскажет кому-то о том, что я ему доверила..(а я могла вообще не рассказывать и спокойно жить), то мы расстанемся раз и навсегда. Я считаю, что это было сделано умышленно и человек уже просто не хотел быть со мной.. но не мог в этом признаться.

Очень сложно выходить из больных отношений, но я смогу.

Теперь я буду прорабатывать все свои ошибки и начну уберегать других девушек от абьюзеров, токсичных и больных отношений. Я провела в таких 2 «счастливых» года и смогу многим поделиться с вами.

Я на пути к здоровой и осознанной жизни. У меня больше не будет тупых шантажей и чувства вины за все происходящее, даже когда я не виновата.

На данный момент я не рассматриваю вообще рядом с собой мужчин.

У меня есть Я.

Прекрасная девушка, которая должна проработать все свои блоки. Которая должна стать более мудрой, вылечить свои нервы, развиваться и придумать свой бизнес.

Все силы будут уходить только в одну меня.

Я должна любить саму себя больше окружающих, я должна быть в ладу с самой собой и счастливой от самой себя.

Мой Инстаграм начинается с чистого листа..