Милена Безбородова призналась, что во время отдыха у них с Алексеем Безусом не было ни одной ссоры.

Милена Безбородова вернулась в Москву из Сочи и намерена разобраться в своих отношениях с Безусом. Экс-участница призналась, что за время отпуска, проведённого с Алексеем у моря, они ни разу не поссорились.

«На самом деле это впервые так, чтобы я где-то отдыхала и у нас с Лешей не было ни единой ссоры. Он вообще не хотел меня оставлять тут одну в Сочи, хотел, чтобы мы полетели вместе в Москву. Но я ему объяснила, что мне надо и по документам, и так же хочется посмотреть город.

В итоге каждый день у нас АДЕКВАТНОЕ общение. Каждый день это общение доставляет только удовольствие, хотя ни разу за два года не было такого. Всё время, когда мы на расстоянии, у нас какой-то дисконнект и вечные ссоры. Сейчас же у нас было всё очень мило», – утверждает Милена. К слову, Безус в беседе рассказал, что пока Безбородова не его девушка. Но если Милена всё-таки вернётся на проект, то только в статусе его возлюбленной.