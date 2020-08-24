Милена Безбородова призналась, что на проекте у нее одна подруга — Яна Шафеева.

Товарищ по цеху.

Она единственная девушка, которая украла мое сердце. Я с ней провожу больше всего своего свободного времени.

Я целых 10 дней ждала ее и Ачи😂 Сидела в комнате и тухла.. так хотелось с кем-то поболтать, а нет с кем.

Честно, когда общаемся, то мне намного легче находиться на проекте. Я чувствую легкость в общении и это главное.

Мне очень сложно общаться с кем либо очень близко. После Человека Года я редко подпускаю к себе людей. Я стала в этом плане очень злой и закрытой. Да и интересы у меня редко с кем совпадают.. энергия не у всех сильная. Поэтому со многими я просто начинаю тухнуть или избегаю этих людей.

Конечно же я ещё скучаю по своим подружкам, которые находятся за проектом😭 Но я уверена, что мы не потеряем нашу связь и будем видеться на моих выходных.

Хотя.. кто знает, сколько я ещё тут продержусь. Очень сложно мне морально.. очень.

Хотела взять себе собачку, а меня даже в этом ограничивают.. очень грустно.

Вам сложно найти подружек?😣