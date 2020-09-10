Милена Безбородова оправдывает свои действия в отношении злобных хейтеров.
Блогеры очень грубые
А какой реакции вы ожидаете?
Если вы меня обзываете, то получите в ответ хуже обзывание
Если вы мне пишите добрые вещи, то получите в ответ добрый ответ
Если вы пишите херню, лишь бы задеть и п0дъеб@ть, то и в ответ я вас пошлю или заблокирую
Мы не должны терпеть ваши оскорбления и уж точно не должны это хавать. Если лично я не буду реагировать, то агрессивные люди сядут мне на голову. Поэтому я чищу свой Инстаграм от негатива
Я блокирую людей НАВСЕГДА. Потом я никогда уже не разблокирую и не надо даже просить об этом
Я захожу в комментарии на чужих страницах и тоже блокирую там людей. Таких я называю крысами, которые только и умеют за спиной оскорблять. Потому что по факту они подписаны на меня и следят за мной
Я никогда и никого не буду заставлять сидеть на моей странице и писать мне только хорошее!
Но меня обзывать я не позволю никому
Поэтому имейте ввиду и держите свои пальчики при себе, если хотите написать негатив
Добрые комментарии и адекватную критику приветствую❤