Милена Безбородова оправдывает свои действия в отношении злобных хейтеров.

Блогеры очень грубые

А какой реакции вы ожидаете?

Если вы меня обзываете, то получите в ответ хуже обзывание

Если вы мне пишите добрые вещи, то получите в ответ добрый ответ

Если вы пишите херню, лишь бы задеть и п0дъеб@ть, то и в ответ я вас пошлю или заблокирую

Мы не должны терпеть ваши оскорбления и уж точно не должны это хавать. Если лично я не буду реагировать, то агрессивные люди сядут мне на голову. Поэтому я чищу свой Инстаграм от негатива

Я блокирую людей НАВСЕГДА. Потом я никогда уже не разблокирую и не надо даже просить об этом

Я захожу в комментарии на чужих страницах и тоже блокирую там людей. Таких я называю крысами, которые только и умеют за спиной оскорблять. Потому что по факту они подписаны на меня и следят за мной

Я никогда и никого не буду заставлять сидеть на моей странице и писать мне только хорошее!

Но меня обзывать я не позволю никому

Поэтому имейте ввиду и держите свои пальчики при себе, если хотите написать негатив

Добрые комментарии и адекватную критику приветствую❤