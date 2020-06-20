Милена Безбородова рассказала, что телестройка помогла ей побороть свои комплексы.

До проекта я очень стеснялась фотографироваться. Я пыталась вести свой блог, делала фотографии, но не принимала себя такой, какая я есть. Сейчас же мне все равно, как я вышла на фото. Кто где меня сфоткал и при какой ракурсе снимать видео.

Жизнь под камерами 24/7 дала о себе знать😂 И я благодарна такому опыту, потому что поборола свои комплексы и приняла себя. Тем более говорят, что мы себя видим в 7 раз ужаснее, чем мы есть на самом деле. Что окружающие видят нас намного красивыми.

Я больше люблю парные фотосессии с парней, потому что на них мы сразу сплоченные. Да и выглядит это сексуально и прикольно. Одна фотографируюсь на фотосессиях я крайне редко, мне больше нравятся фото на телефон. Они более живые и естественные.