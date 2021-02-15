В капиллярах умерших от COVID-2019 пациентов нашли множество микротромбов, из-за которых мозг толком не снабжался кислородом, сообщают медики из США.

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В исследовании отмечается, что у умерших людей взяли образцы тканей. Это пожилые люди, которые болели тяжелой формой ковида. У всех них при жизни произошло помрачение сознания, наблюдались проблемы с памятью и другие признаки, которые свидетельствуют о нарушении деятельности мозга.

Медики отмечают, что в капиллярах были следы скопления клеток крови, составляющие основу тромбов. Речь идет о мегакариоцитах. Мегакариоциты – клетки, которые продуцируют тромбоциты.

Уже неоднократно писали, что COVID-19 поражает не только легкие, но и, как показало данное исследование, клетки мозга. Тогда становится прозрачнее тема полной потери обоняния и изменения вкуса, то есть вирус действует на области мозга, отвечающее за это.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, коронавирус влияет не только на лёгкие, но и затрагивает гормональный фон. У людей после перенесенной инфекции два-три месяца возможны депрессивные состояния, психозы, фобии, страхи. Коронавирус воздействует на организм на биохимическом уровне, уточнил врач.

Международная экспертная группа ВОЗ, побывавшая в Ухане для выяснения источника распространения коронавируса нового типа, опубликует предварительный доклад по итогам визита уже на этой неделе. Учёные пытались выяснить, как заразился первый человек. Как отмечал ранее британский эксперт Питер Дашак, специалисты получают данные, «которые никто не видел раньше», и что всё наконец-то «сдвинулось с мёртвой точки».