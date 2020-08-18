Микроскопические кусочки пластика были найдены при вскрытии людей в основных органах, выполняющих фильтрационную функцию.

В последнее десятилетие все чаще звучат предупреждения ученых о вреде пластика не только для природы, но и организма человека. Существует опасение, что химические вещества, содержащиеся в нем, могут иметь широкий спектр последствий для здоровья, от диабета и ожирения до сексуальной дисфункции и бесплодия.

В новом исследовании ученые получили доказательства наличия микроскопических частичек пластика в образцах тканей, взятых из легких, печени, селезенки и почек при вскрытии людей, умерших от разных причин.

«Мы обнаружили эти частички в каждом отдельном органе, который исследовали», — сказал старший научный сотрудник Университета штата Аризона (США) Рольф Халден.

Ученые предполагают, что механизм воздействия микроскопических частиц пластика в органах схож с таковым у асбеста. Существует вероятность того, что они могут действовать как канцерогенные раздражители.

«Не всегда "химия" вредит нам. Иногда это форма присутствия инородных частиц в наших телах, — сказал Халден. — Но мы знаем, что вдыхание асбеста приводит к воспалению, а затем к развитию онкологических заболеваний».

Предыдущие исследования показали, что в среднем люди съедают около 5 граммов пластика каждую неделю, что "эквивалентно кредитной карте", сказала Дайанна Коэн, генеральный директор некоммерческой организации Plastic Pollution Coalition.

«Приятно видеть качественные исследования, проводимые для оценки вредного воздействия микропластика, — сказала Коэн о новом исследовании. — С другой стороны, совершенно удручающе наблюдать то, о чем нас всех так долго предупреждали ученые и экологи относительно потребления пластика».

В рамках этого исследования доктор Халден и коллеги проанализировали 47 образцов тканей, предоставленных Исследовательским центром нейродегенеративных заболеваний, который создал банк мозга и других органов от доноров в рамках исследований болезни Альцгеймера.

Ученые специально искали настолько мелкие частицы, что они могли бы проникнуть из пищеварительной системы в кровоток, где циркулировали бы в кровотоке и застревали в фильтрующих органах, таких как легкие, почки или печень.

Команда разработала процедуру извлечения микропластика из образцов тканей, а затем проанализировала их с помощью метода, называемого спектрометрией.

Микропластик представляет собой частички пластика диаметром менее 5 миллиметров, которые не видны человеческому глазу без специального увеличения. Исследователи также искали нанопластик — частицы диаметром 1 микрон или 0,001 мм. Для сравнения — человеческий волос имеет диаметр около 50 микрон.

Результаты будут скоро представлены на виртуальном ежегодном собрании Американского химического общества, а затем переданы в печать. Исследование считается предварительным, пока оно не будет опубликовано в рецензируемом журнале.

Ученые также создали онлайн-калькулятор, который поможет другим врачам преобразовать информацию о количестве пластиковых частиц в стандартные единицы массы и площади для оценки количества пластика, проникшего в определенные органы человека.

«Калькулятор создаст атлас загрязнения окружающей среды», — сказал Халден.

По мнению Халдена и Коэн, людям, которые хотят избежать проглатывания пластика, вряд ли удастся это сделать, учитывая, что весь пластик в окружающей среде постоянно измельчается до микроскопических частиц.

«Невозможно полностью защитить себя от проглатывания микропластика», — сказал Коэн. — Его частицы обнаружены в водопроводной и бутилированной воде, а также в воздухе, которым мы дышим».

Пища является еще одним источником микропластика. Это продемонстрировали данные, полученные ранее исследователями из Университета Эксетера в Англии и Университета Квинсленда в Австралии. Они выявили частички пластика в образцах пяти различных морепродуктов — устриц, креветок, кальмаров, крабов и сардин, согласно отчету, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology.

Ученые считают, что раз избежать проникновения в органы пластика не получится, то можно хотя бы уменьшить его количество в мире, используя многоразовые пластиковые бутылки и контейнеры. Меры по предотвращению распространения частиц пластика включают также покупку неупакованных продуктов, применение стеклянных бутылок и керамической или металлической посуды.

doi.org/10.1021/acs.est.0c02337

