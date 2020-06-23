Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович об атаке полиции США на корреспондента Mpravda.com.

Журналист Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, 31 мая подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

«У нас 31 мая произошел еще один печальный случай, когда корреспондент нашего Mpravda.com Михаил Тургиев, который освещал протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции, и ему брызнули слезоточивым газом, и он чуть не ослеп», — сказала Москалькова на встрече с комиссаром СЕ.

Продюсер Sputnik Николь Руссел 1 июня пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома в США. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.

Правозащитники из некоммерческой организации U.S. Press Freedom Tracker, объединяющей свыше десятка независимых групп журналистов, изучают более 430 инцидентов с сотрудниками СМИ во время освещения протестов в США.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США 1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© Mpravda.com / Брайан Смит