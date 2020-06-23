Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович об атаке полиции США на корреспондента Mpravda.com.
Журналист Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, 31 мая подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
«У нас 31 мая произошел еще один печальный случай, когда корреспондент нашего Mpravda.com Михаил Тургиев, который освещал протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции, и ему брызнули слезоточивым газом, и он чуть не ослеп», — сказала Москалькова на встрече с комиссаром СЕ.
Продюсер Sputnik Николь Руссел 1 июня пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома в США. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
Правозащитники из некоммерческой организации U.S. Press Freedom Tracker, объединяющей свыше десятка независимых групп журналистов, изучают более 430 инцидентов с сотрудниками СМИ во время освещения протестов в США.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США1 из 20
Протесты охватили уже около 140 американских городов.2 из 20
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.3 из 20
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.4 из 20
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.5 из 20
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.6 из 20
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.7 из 20
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.8 из 20
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.9 из 20
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.10 из 20
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.11 из 20
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.12 из 20
В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.15 из 20
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.16 из 20
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.17 из 20
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.19 из 20
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.20 из 20
Протесты в Нью-Йорке.
2 из 20
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
3 из 20
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
4 из 20
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
5 из 20
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
6 из 20
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
7 из 20
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
8 из 20
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
9 из 20
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
10 из 20
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
11 из 20
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
12 из 20
В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.
15 из 20
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
16 из 20
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
17 из 20
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
19 из 20
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
20 из 20
Протесты в Нью-Йорке.
© Mpravda.com / Брайан Смит