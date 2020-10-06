На Сейшелах Евгений Ромашов хоть и пытается строить отношения с Кристиной Бухынбалтэ, за её спиной он ведёт активную переписку с жительницей поляны Екатериной Миходуй. Новенькая блондинка проекта не спешит поддаваться на флирт Жени, ведь она принимает ухаживания главного хедлайнера проекта Николая Должанского.



По признанию Евгения Ромашова, он действительно ведёт переписки с другими девушками. Катя не стала исключением. Парень признался, что не уверен в том, что у него что-то получится с Кристиной, поэтому он старается искать дополнительные варианты.



Коля с первых дней начал ухаживать за Миходуй в своей экстравагантной манере. Несмотря на переписку с более привлекательным Ромашовым, Катя решила выбрать синицу в руках, а не журавля в небе. Все помнят неудачный опыт отношений на расстоянии Марины Страховой и Сергея Захарьяша, ведь девушка всё равно покинула проект. Видимо, Екатерина Миходуй очень хочет задержаться на телестройке, раз смогла отказаться от отношений с Ромашовым в пользу Николая Должнаского.