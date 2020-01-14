Никита Михалков пытается через суд зарегистрировать товарный знак с изображением святого Никиты Беогона, сообщает издание «7 дней». Режиссеру противостоят эксперты Роспатента, которые заявляют, что патентование образа великомученика — не этично и может оскорбить чувства верующих.

По данным СМИ, противостояние между юристами Михалкова и сотрудниками федеральной службы идет в Суде по интеллектуальным правам. Предметом спора является изображение святого Никиты Бесогона, образ которого появляется в заставке передачи «Бесогон ТВ». Графическое изображение ведущий передачи Никита Михалков решил зарегистрировать как товарный знак, чему воспротивились сотрудники Роспатента.

По словам экспертов, согласно правилам регистрации товарных знаков, изображение не должно противоречить «общественным интересам, принципам гуманности и морали», а также «оскорблять человеческое достоинство и религиозные чувства верующих». Инициатива Михалкова, полагают специалисты, не удовлетворяет вышеописанным требованиям. При этом отмечается, что сам режиссер с позицией Роспатента не согласен и намерен добиться своей цели.

СМИ отмечают, что противостояние Михалкова с госучреждением происходит на фоне скандала, развернувшегося вокруг его внука. 11 января, как ранее сообщал «Рамблер», модель Ксения Пунтус была найдена под окнами дома, где в одной из квартир проживает внук режиссера Андрей Баков, с многочисленными травмами.

Позднее стало известно, что молодой человек удалил все свои аккаунты в социальных сетях, а его мать, Анна Михалкова, заблокировала функцию комментирования в своем инстаграме. По словам матери пострадавшей, девушка находится в реанимации. У нее диагностированы множественные переломы, ушибы и сотрясение мозга.

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