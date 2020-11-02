Режиссер Никита Михалков вмешался в скандал вокруг похищенных денег и переписанных квартир актера Алексея Баталова. Об этом актер Борис Токарев заявил в ходе программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Рамблер» писал, что Баталов скончался в июне 2017 года. Позже в СМИ появилась информация, что вдова и дочь актера обратились в полицию с заявлением на актрису Наталию Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина. По словам вдовы, эта пара обманным путем получила доверенности на всю недвижимость актера. На имущество в итоге наложили арест, а пару задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Однако, по словам Бориса Токарева, «суда не будет».

«Им сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова», — пояснил он.

В свою очередь адвокат семьи Баталовых Сергей Морозов напомнил, что Дрожжина и Цивин — обвиняемые по делу о мошенничестве и им может грозить до десяти лет лишения свободы.