Режиссер Никита Михалков назвал фотографии с акций протеста в Белоруссии компьютерной графикой.

В выпуске передачи«Бесогон» от 12 сентября Михалков предложил рассмотреть внимательнее фотографию одной из акций протеста в Минске. Режиссер заявил, что просветов между ног у людей, стоящих в первых рядах, просто «не может быть» при таком количестве народа.

«Это чистая абсолютно компьютерная графика, — заверил кинорежиссер, — Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить».

По словам Михалкова, протесты в Белоруссии организовали люди, «осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.