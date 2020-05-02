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Никита Михалков подготовил новый выпуск своей программы «Бесогон ТВ», а руководство телеканала «Россия 24» приняло решение вообще снять программу с эфира.

Режиссер считает, что в основе такого решения лежит цензорный запрет — в последнем выпуске должна была идти речь о том, что коронавирус — это некая большая стратегическая задумка, о том, кому это выгодно и что будет с государством по окончанию пандемии.

«Когда есть выбор между войной и позором и выбирается позор, в результате человек получает и войну, и позор. Уверен, что люди любого ранга должны отвечать за свои слова, сказанные публично. И не может, и не должно здесь быть неприкосновенных», — приводят слова мэтра отечественного кинематографа News.ru.

Как ранее писал «Рамблер», режиссер Никита Михалков заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс хочет вживить в тела людей чип, который будет контролировать их действия.

Цель — борьба с перенаселением Земли, кастовое разделение и сокращение расплодившегося человечества.

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