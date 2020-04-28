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Российскому миллиардеру Михаилу Прохорову предложено занять кресло декана в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, сообщил ректор учебного заведения Михаил Эскиндаров.

По словам Эскиндарова, пока бизнесмен изучает предложение и нельзя прогнозировать, согласится он или нет. Прохоров является выпускником этого вуза, он закончил его в 1989 году с красным дипломом.

Такое предложение Прохорову я сделал, но он ещё ответа не дал, он изучает те материалы, которые я ему прислал. Поэтому сейчас говорить о том, согласится он или нет — преждевременно, — цитирует ректора РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России, которые смогли увеличить свои состояния, несмотря на обвал нефтяных рынков и пандемию коронавируса. Третье место у бизнесмена Михаила Прохорова ($1,4 млрд).

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