Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман получил азербайджанский орден «Шараф», что в переводе означает «Честь». Соответствующее распоряжение отдал президент страны Ильхам Алиев. Документ был обнародован в четверг, 23 января.

В послании Алиева отмечается, что Гусман награждён орденом за многолетнюю работу, способствующую развитию взаимосвязей между Азербайджаном и РФ.

Благодаря особому творческому подходу, богатому опыту и высокому профессионализму проект «Формула власти», бессменным автором и ведущим которого вы (Михаил Гусман) являетесь, пользуется большой популярностью у зрительской аудитории во всём мире, — отмечается на сайте президента Алиева.

Глава государства подчеркнул, что первого замдиректора ТАСС в Азербайджане любят, уважают и ценят.

Ранее, 29 ноября 2019 года NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин вручил бизнесмену Борису Ротенбергу орден Александра Невского за заслуги «в развитии физической культуры и спорта».

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