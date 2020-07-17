Рабочие устроили бунт в московском международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина, пишет Baza.

По информации Telegram-канала, сегодня утром более 100 строителей, которые принимают участие в ремонте взлетно-посадочной полосы (ВПП) у пассажирского терминала В, собрались на стройке, отказались работать и потребовали денежной компенсации за сверхурочную работу.

«Серьезных стычек пока не было», — говорится в сообщении паблика.

Несмотря на это, сотрудники полиции и Росгвардии, которые дежурят на месте, задержали несколько человек. Сейчас представители руководства компании, в которой трудятся взбунтовавшиеся рабочие, ведут переговоры с протестующими, но инцидент пока не исчерпан.