Замглавы МИД России Андрей Руденко провел встречу с послом Белоруссии Владимиром Семашко.

В частности, дипломаты обсудили арест 33 россиян под Минском и на юге страны. Ранее белорусские власти назвали их «боевиками частной военной компании «Вагнер».

Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

«Безосновательный арест»

Руденко назвал арест безосновательным. По его словам, задержание произошло под надуманным предлогом, а действия Минска не соответствуют духу братских союзнических отношений.

Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.

Замглавы МИД призвал провести объективное расследование и выразил надежду на скорейшее освобождение соотечественников.

«Полное недоумение»

Ранее с россиянами встретился консул Кирилл Плетнев. Дипломат рассказал в эфире «Россия 1», что задержанные выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями.

По его словам, все они настаивают, что находились в республике транзитом.

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

«Они не виноваты»

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с «иными целями». При этом глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — заявил он.