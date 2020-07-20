Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.

В понедельник Путин посетил Крым и принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе «Залив».

«В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации», — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в понедельник.

В МИД Украины также считают недопустимыми поездки российских чиновников в Крым без согласования с украинской стороной.

Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, «все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки… будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву «грозные ноты», связанные с Крымом, и призвала украинских коллег «экономить на бумаге», поскольку «вопрос принадлежности Крыма закрыт».