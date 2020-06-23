Россия ежегодно должна выплачивать Украине $100 млн за базирование Черноморского флота, заявил 22 июня заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в интервью информационному агентству «Укринформ».

По его словам, выплаты не поступают с 2014 года.

«Договорённости должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке «оккупации» украинской территории», — заявил чиновник.

Боднар считает, что Россия будет платить Украине деньги не только по прежним договорам, но и за «захват» территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума о самоопределении. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве. Украинские власти не признали волеизъявление жителей полуострова и обвинили Россию в некой «оккупации».