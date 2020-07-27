Министерство иностранных дел Украины передало в посольство России в Киеве ноту протеста из-за военно-морского парада, состоявшегося накануне.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Накануне в первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ. Во второй линии почетное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Праздник завершился концертом и фейерверком.