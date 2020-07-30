МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

МЧС России сообщило в четверг, что очередной гуманитарный конвой доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса.

«Тридцатого июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска «Изварино» и «Успенка» так называемого «Гуманитарного конвоя» для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях. В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.