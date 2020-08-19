Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, завило российское посольство.

"Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", — говорится в комментарии диппредставительства, опубликованного на фейсбук-странице российского Министерства иностранных дел.

Представители посольства подчеркнули, что «свои выводы в России, конечно, сделают».

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в разглашении государственной тайны: якобы он встречался с «российским разведчиком» и передал ему сведения, которые «могут навредить фундаментальным интересам Норвегии». Норвежцу грозит до 15 лет тюрьмы.

Позже информацию подтвердили в министерстве. По их данным, россиянин, чье имя не называется, работал в торговом отделе посольства и совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом». Ожидается, что объявленный персоной нон-грата дипломат покинет королевство до конца недели.

При этом в посольстве напомнили, что сертификационная компания «DNV GL», в которой работает арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил Mpravda.com, что Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата. По его мнению, Осло принял решение о высылке по указке США.