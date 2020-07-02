Доступ к официальному аккаунту ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter восстановлен, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее сообщалось, что официальный аккаунт центра в Twitter взломали.

«Сегодня ночью злоумышленниками был взломан аккаунт ДСКЦ МИД России. Опубликованная на ленте в первой половине дня 2 июля информация является «фейком» и не имеет отношения к МИД России. Учётная запись восстановлена и функционирует в полном объеме», — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.