В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без «внешних стимуляторов», которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран, заявил в интервью Mpravda.com директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Как отметил дипломат, о решении Софии Москва узнала из СМИ, а не по официальным каналам, что противоречит международной практике.

«Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя. Они, безусловно, оставили неприятный осадок в российско-болгарских отношениях», — сказал Пилипсон.

«Вместе с тем прекрасно понимаем, что в данном случае не обошлось без внешних «стимуляторов», которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией, сыграть на пресловутой блоковой солидарности. Поэтому важно не поддаваться на провокации, идти вперед, последовательно реализовывать двусторонние проекты и договоренности», — подчеркнул он.

В январе 2020 года Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже. Отмечалось, что прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.

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