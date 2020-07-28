Москва внимательно следит за характером и направленностью заявлений США по арктической тематике, заявил в интервью Mpravda.com посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Мы внимательно отслеживаем характер и направленность официальных заявлений Вашингтона по арктической тематике. В целом, администрация Дональда Трампа продолжает акцентировать особую роль США в северных делах, навязывая собственные подходы. При этом она стремится не допустить усиления влияния в регионе «оппонентов» и рассчитывает при поддержке союзников укрепить свои позиции в вопросе освоения северных ресурсов», — заявил Корчунов.

При этом, отметил дипломат, Москва выступает за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе в отношениях с США.

«Мы, в свою очередь, на фоне непрекращающейся антироссийской кампании в США продолжаем вести активную работу по решению проблем Арктики, выступаем за логику прагматизма в арктическом сотрудничестве, в том числе и по двусторонней линии, отмечаем необходимость дальнейшего укрепления коллективных подходов. Мы критически относимся к попыткам секьюритизации региона, которые не должны подменять повестку устойчивого развития региона и укрепления механизмов партнерства и сотрудничества арктических государств», — сказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Данию заявил, что американцы «немного опоздали» на вечеринку в Арктике, но это поправимо и они добьются успеха.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.