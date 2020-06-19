Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в этой сфере, говорится в комментарии МИД РФ.

«Обратили внимание на опубликованную минобороны США аннотацию открытой версии «Оборонной космической стратегии», в которой определены приоритетные задачи для военного ведомства в отношении космоса на ближайшие десять лет, а также намечены пути их реализации», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере».

«Чётко обозначена конечная цель – обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала. Космическое пространство рассматривается американской стороной как арена для ведения боевых действий (это подаётся как свершившийся факт). Подчёркивается, что использование космоса со стороны США, их союзников и партнёров должно быть подкреплено военной силой. Причём не только в оборонительных целях для сдерживания, но и для «нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства», — отметили в министерстве.

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание, что в контексте выполнения вышеперечисленных задач предусматривается совершенствование Космических сил США, планирование широкого спектра космических операций на случай конфликта, обновление правил применения силы, разработка перспективных систем военного назначения, подготовка квалифицированного личного состава.

«Серьёзное внимание уделяется взаимодействию США с союзниками и партнёрами в космической области. Однако для них Вашингтоном отводится лишь вспомогательная роль в реализации его военных космических планов. От союзников и партнёров ждут лишь финансового, технического или кадрового содействия», — добавили в МИД.