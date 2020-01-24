Среди выявленных на территории Китая пациентов, заболевших новым коронавирусом, нет российских граждан, говорится в сообщении МИД России.

«По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, которые находятся в районах распространения заболевания.

В МИД добавили, что власти Китая предпринимают необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности населения. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации с распространением нового коронавируса. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов о возможном риске заражения коронавирусом и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

24 января число скончавшихся от нового коронавируса, распространяющегося в Китае, выросло до 26 человек, передавало издание Thesundaily со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По данным комитета, зарегистрировано 830 случаев заражения коронавирусом.

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