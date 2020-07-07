Москва сожалеет, что нет прогресса по отправке в сирийский Идлиб гуманитарного конвоя, так как Запад настаивает на доставке помощи путем трансграничных поставок из Турции, говорится в сообщении МИД РФ.

«Вызывает сожаление отсутствие прогресса в отправке совместного конвоя ООН, МККК и Сирийского общества Красного Полумесяца в Идлиб (населенные пункты Атареб и Дарет-Изза) через линии соприкосновения. Данную операцию планировалось провести еще 20 апреля. Правительство САР предоставило все необходимые разрешения, однако, по неясным причинам, помощь так до сих пор и не дошла до нуждающихся», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавляется, что «при этом представители западных стран и гуманитарных специализированных агентств не перестают «бить тревогу» в СБ ООН и рассказывать о плачевной ситуации в Идлибе, требующей срочного реагирования». «Правда, с одной оговоркой – только путем трансграничных поставок из Турции. Подобное безапелляционное отстаивание трансграничного механизма любой ценой, в том числе ценой страданий мирных жителей, не может не вызывать сожаление», — говорится в сообщении.

«В этой связи необходимо еще раз напомнить, что трансграничный механизм создавался в 2014 г. как временная и чрезвычайная мера, которая ни в коем случае не должна идти в ущерб налаживанию поставок гуманитарной помощи в координации с Дамаском или использоваться для подрыва суверенитета и территориальной целостности САР», — подчеркнули в ведомстве.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.