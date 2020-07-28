Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, заявил в интервью Mpravda.com посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Россией военного присутствия в Арктике «выходит за рамки обороны», Пентагон с союзниками должен ответить на это. В частности, он упомянул создание в РФ нового арктического командования и арктических отрядов, восстановление портов и аэродромов, строительство новой инфраструктуры, планы развертывания системы С-400 на Кольском полуострове.

«Деятельность России по модернизации ВС и проведению мероприятий боевой и оперативной подготовки в Арктике не является избыточной и имеет оборонительный характер. Она соразмерна складывающейся военно-политической обстановке, не создает угроз национальной безопасности арктических государств, не нарушает никаких международно-правовых договоренностей и направлена, в том числе, на обеспечение экологической безопасности, спасательной и научной работы в северных широтах», — сказал дипломат.

Также, подчеркнул Корчунов, «Россия никогда не размещала в Арктике свои воинские контингенты на территории других стран и не предоставляла свою территорию для размещения войск других государств, в том числе внерегиональных».

«Кроме того, Россия воздерживается от проведения военных учений в Арктическом регионе с неарктическими государствами, поскольку их военная активность в высоких широтах лишь ослабляет региональную безопасность, повышает конфликтность и напряженность», — отметил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.