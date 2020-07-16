МИД РФ подготовил доклад о правах человека на Украине: Киев преследует журналистов, общественников и политических оппонентов, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Министерством иностранных дел подготовлен доклад о ситуации с правами человека на Украине. Он опубликован на сайте МИД … В документе отражено неблагополучное положение дел в данной области в этой стране. Фиксируется системное нарушение основных прав, свобод человека», — сообщила Захарова на брифинге.

«На постоянной основе украинскими властями принимаются законодательные акты, которые идут вразрез с нормами национального законодательства, международными обязательствами в правозащитной сфере. Под искусственно созданным предлогом необходимости борьбы с некой российской угрозой и сепаратизмом на Украине власти ведут преследование политических оппонентов, независимых журналистов, медиакомпаний, а также неугодных властям членов общественных организаций», — добавила она.

Она отметила, что под такими же надуманными предлогами оправдываются ограничения прав внутренне перемещенных лиц, которые бежали из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

«В последнее время для оправдания подобных неприглядных действий используется ссылка на новую коронавирусную инфекцию. Властями Украины осуществляется целенаправленная политика оправдания и героизации нацистских преступников, и их украинских пособников», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, насаждаемая властями Украины политика, особенно в сфере образования, нацелена на культивирование националистического настроя среди широких масс населения.

Праворадикалы, отметила она, открыто пропагандируют расовую ненависть, в результате такой политики лица, принадлежащие к этническим, нацменьшинствам, нередко сталкиваются с дискриминацией.