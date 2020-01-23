Министерство иностранных дел России в связи с распространением коронавируса в Китае рекомендует россиянам учитывать ситуацию при планировании поездок в затронутые болезнью регионы. Об этом 23 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок <…> принимать необходимые меры санитарной предосторожности, соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую мы регулярно и оперативно размещаем на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел России», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. После проведения генетического анализа нового коронавируса ученые назвали наиболее вероятным первоисточником мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухани.

23 января стало известно, что число зараженных по всему Китаю превысило 600, количество погибших по-прежнему составляет 17 человек.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство случаев заражения было выявлено именно в этом городе, поэтому его изолировали «под карантин». Кроме этого, ряд случаев заболевания зафиксирован также в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Бывший руководитель Роспотребнадзора РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил 22 января, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, существует уже давно.

По его словам, вспышка пневмонии обусловлена тем, что вирус модифицировался и только теперь начал передаваться от человека к человеку. Некоторые специалисты одной из причин распространения вируса называют морепродукты, однако, по мнению Онищенко, эта версия ненадежна: речь идет о пневмонии, а значит, о воздушном пути передачи.