Министерство иностранных дел России рекомендует родителям категорически воздерживаться от согласия на образовательные программы в США. Об этом 15 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Категорически настаиваем посоветовать всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договоренностями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет. Возникают самые разные истории, которыми приходится заниматься посольствам», — отметил Лавров в интервью «Коммерсанту».

Также министр отметил, что МИД РФ делает всё для розыска российских школьников, уехавших в США по образовательным программам.

14 апреля сообщалось, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.

В Министерстве просвещения России отметили, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.

Пресс-атташе американского диппредставительства в России Ребекка Росс сообщила, что Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, позволяющей им вернуться в свои родные страны, если они того пожелают.

По ее словам, на 6 апреля в США находился 51 старшеклассник из России, проходящий обучение по программам, финансируемым частными спонсорами.