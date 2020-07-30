Москва рассчитывает, что режим тишины в Донбассе будет сохраняться, что позволит перейти к выполнению политических аспектов минских соглашений, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Рассчитываем, что установившийся режим тишины будет сохраняться впредь, что позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в рамках процесса урегулирования внутриукраинского конфликта, в первую очередь, касающихся политических аспектов минских соглашений», — заявил Зайцев на брифинге.

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.