Москва и Вашингтон на консультациях в Вене по стратегической стабильности обсудили продление ДНСВ-3, заявили в понедельник в МИД РФ.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности в понедельник завершились в Вене. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — Маршалл Биллингсли. Консультации продлились около десяти часов.

«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.