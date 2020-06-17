Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российские войска якобы стоят у самых границ альянса, противоречат логике и здравому смыслу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.

«Подобные заявления, конечно, противоречат всему — и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии и уважении к людям, которые уже научились пользоваться интернетом. Все ставится с ног на голову и говорит об отсутствии у НАТО исторической памяти, утери ориентации на месте»,- сказала Захарова на брифинге в среду.

«Не Россия приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ, несмотря на достигнутые в 1990 году договоренности об отказе от экспансии на восток. О них в НАТО, видимо, тоже забыли», — подчеркнула она.

«Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков, возможно, об этом тоже не догадываются в альянсе, и господин Столтенберг не в курсе. Но вот когда российские корабли уже присутствовали в Средиземном море, вот тогда о НАТО никто не то что не знал, а в помине не было этой чудесной организации, а присутствовали они там с разными целями — торговля, оказание помощи нашим партнерам, обеспечения национальной безопасности страны, на что мы имеем право», — добавила она.

Что касается Арктики, отметила Захарова, то деятельность России в этом регионе «более чем логична, учитывая, что более одной пятой части нашей страны расположена к северу от Полярного круга».

По ее словам, создается впечатление, что в НАТО «весь текст пишут» люди, «которые не представляют, в каком мире они живут».

Москва в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».