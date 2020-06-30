Сообщения о вмешательстве России в выборы президента США — внутриполитическая борьба, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не может, это невозможно технически, только если страна сама об этом не попросит, заявил в интервью Mpravda.com посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

Еще в феврале американские СМИ сообщили, что разведка Соединенных Штатов предупредила членов палаты представителей США о «вмешательстве России» в президентскую кампанию 2020 года для помощи действующему главе государства Дональду Трампу.

«Это внутриполитическая борьба. Естественно, вмешательство в организацию выборов практически невозможно: любая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, хорошо организованную, и никакое внешнее вмешательство здесь невозможно. Если только об этом не попросят», — сказал Чуров, комментируя сообщения о «российском вмешательстве».

В качестве примера он привел власти Афганистана, которые всегда просят помочь в организации выборов, а также выборы в парламент Сербии на территории Косово, где оказал большое содействие представитель ООН. Дипломат подчеркнул, что это было сделано «по просьбе и по решению международной организации».

«Что касается политики, любое обсуждение событий может трактоваться как вмешательство. Никакого, конечно, вмешательства России, в выборы в зарубежных государствах, нет и быть не может. Другой вопрос, что, изучая историю избирательных кампаний в Европе, мы видим, что особенно в послевоенные годы – в 1947-48 годы и далее – наблюдалось определенное участие иностранных государств в выборах на территории Италии, Франции, Чехословакии, Польской народной республики и так далее. Но те времена канули в Лету», — резюмировал посол по особым поручениям.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.