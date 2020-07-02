Принятие закона о защите нацбезопасности Гонконга является внутренним делом Китая, сказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Если мы все уважаем суверенитет и территориальную целостность КНР, а я думаю, что в этом нет никаких сомнений, то тогда мы должны рассматривать ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая. Отсюда вытекает и наша российская позиция: мы категорически против вмешательства извне в отношения между центральным правительством и одним из регионов страны», — сказал Моргулов в ходе онлайн интервью.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Китай не раз заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело страны.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.