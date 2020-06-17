Убедительных доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские нефтяные объекты в докладе ООН нет, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были «иранского происхождения».

«К числу так называемых неопровержимых улик отнесены надписи на фарси. Это напоминает, конечно, все предыдущие случаи, когда по разговорам на неких языках делались выводы о причастности стран, где эти языки используются, к каким-то преступлениям, псевдопреступлениям и так далее. У незадачливых экспертов, которые почему-то решили выполнить несвойственную им функцию следователей, не закралось мысли, что все эти стройные конструкции исходят ровно от тех, кто стремится любой ценой доказать виновность Ирана и при этом все средства для них хороши», — заявила Захарова на брифинге.

«Особую озабоченность вызывает то, что часть так называемой доказательной базы против Ирана строится на результатах перехватов американскими и австралийскими ВМС неких судов в международных водах. А то, что такая деятельность, честно говоря, внешне напоминающая пиратство, сама по себе выходит за рамки признанных норм межгосударственного взаимодействия и международного права в докладе, разумеется, не говорится ни слова», — сказала Захарова.

В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.