Россия рассчитывает, что Украина наконец предпримет надлежащие меры для нормальной работы российского посольства, исходя из традиций дипломатии, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Двенадцатого июня, в День России, Киев «отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками», отмечается в сообщении департамента.

«При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. «Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове», — сообщил департамент.

В связи с устроенной акцией посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.

«В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина. Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии», — говорится в сообщении департамента МИД РФ.