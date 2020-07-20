Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Мы выступаем за незамедлительное прекращение боевых действий и начало политического диалога по постконфликтному обустройству Ливии и формированию единых общеливийских органов государственной власти на базе соответствующих резолюций СБ ООН и решений Международной берлинской конференции», — сказал Богданов в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

«К сожалению, перемирие оказалось непродолжительным, активные боевые действия возобновились. Будем продолжать подталкивать Анкару к конструктивному воздействию на правительство Файеза Сарраджа. При этом работаем и с американцами, и с европейцами, и с ведущими региональными странами», — отметил Богданов.

Он напомнил, что 8 июня состоялся телефонный разговор президентов России и Египта, «значительная часть их беседы была посвящена ситуации в Ливии».

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.