Установление всеобщего и длительного прекращения огня в Афганистане должно стать одним из ключевых вопросов предстоящих межафганских переговоров, заявили во вторник в МИД РФ по итогам консультаций России, США и Афганистана в формате видеоконференции. В переговорах приняли участие спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, его американский коллега Залмай Халилзад и и.о. главы МИД ИРА Ханиф Атмар.

Ранее Кабулов заявил Mpravda.com, что в ходе онлайн-встречи афганская сторона подтвердила намерение в ближайшее время завершить процесс освобождения пленных талибов, что было условием начала прямых межафганских переговоров.

«Россия и США приветствовали намерение правительства Афганистана завершить процесс освобождения пяти тысяч талибов в ближайшие дни. Стороны также отметили необходимость снижения насилия в качестве меры укрепления доверия и подчеркнули, что установление всеобщего и длительного режима прекращения огня должно стать одним из ключевых вопросов повестки дня межафганских переговоров», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ханиф Атмар отдельно акцентировал важность расширения формата «тройки» Россия-США-Китай за счет подключения основных региональных и международных участников урегулирования ситуации в Афганистане, добавили в российском дипведомстве.