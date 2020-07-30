Вашингтон должен отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

«Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии», — заявил Зайцев на брифинге в четверг.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.