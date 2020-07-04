Москва призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана не терять общий язык в попытках найти пути вывода СВПД из кризиса, все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии, заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ЕС письмо, перечислив все моменты несоблюдения Францией, Германией и Великобританией условий ядерной сделки, Тегеран собирается решить их через совместную комиссию.

Как отметили в МИД РФ, «принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии». «Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот», — указали в ведомстве.

«Несмотря на трудности и разногласия, до сих пор нынешним участникам СВПД удавалось не терять общий язык и единое понимание уникальности и безальтернативности «ядерной сделки». Свидетельством тому являются многочисленные совместные попытки нащупать пути вывода СВПД из кризиса и возвращения его в изначально согласованные рамки», — заявили в российском министерстве.

Москва «призывает наших партнеров не терять этих ориентиров». «Важно и далее продолжать руководствоваться теми высокими целями, которые заданы в СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Отступление в этом отношении неизбежно приведет к созданию новых препятствий, на преодоление которых участникам договоренностей придется тратить энергию. Она нужна для совместной работы по сохранению СВПД, а не для сведения политических счетов», — подчеркнули в МИД РФ.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.