Внешние игроки не должны политизировать вопрос помощи Ливану и вмешиваться во внутриполитические процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что иностранные государства будут содействовать снижению накала страстей в Бейруте, достижению компромисса между ливанцами, а не наоборот», — сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, координацию международных усилий в поддержку Ливана должна взять на себя ООН.

«В то же время вызывают обеспокоенность попытки некоторых потенциальных международных доноров в интересах реализации собственной геополитической повестки политизировать тему предоставления финансовой помощи Ливану», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что вопросы содействия экономическому развитию нуждающихся стран нельзя обставлять условиями, фактически ущемляющими их национальный суверенитет. «С учетом и без того непростой внутриполитической ситуации в Ливане продавливание любых неподготовленных или не пользующихся консенсусной поддержкой преобразований чревато дальнейшей дестабилизацией положения и ростом насилия», — заключила она.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

В воскресенье прошла международная видеоконференция для сбора поддержки Ливану. По ее итогам страны-участница договорились предоставить помощь в размере 250 миллионов евро.

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По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

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Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

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