МИД России сообщает о введении карантинных мер в ряде стран из-за роста случаев заражения COVID-19.

«КНР, Гонконг – рост случаев заражения COVID-19; с 29 июля по 6 августа вводятся карантинные меры, ограничено передвижение по городу», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

Карантинные меры также будут введены в Ливане, Вьетнаме, ограничен въезд и выезд в ряд городов Марокко, отдельные меры будут предприняты в Бельгии, отметили в МИД.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.