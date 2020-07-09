Попытка распространения израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения палестинской проблемы, но и спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы считаем, что попытка распространения израильского суверенитета на палестинские территории не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения, но и скорее всего спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе, еще больше разогреет радикальные протестные настроения», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что последовательная линия РФ в поддержку двугосударственного решения палестинской проблемы на основе общепризнанной международной правовой базы остается неизменной. «При этом мы полагаем, что необходимо добиваться скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами под эгидой ООН и при содействии «квартета» (Россия, США, ЕС и ООН) для решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, которое бы базировалось на резолюциях ООН и, естественно, арабской мирной инициативы», — указала она.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века» президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

В понедельник глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в интервью радио Кан, что распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни.

Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.