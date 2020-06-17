Москва требует от властей США обеспечить лечение российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему срок в американской тюрьме, кроме того Вашингтон должен проявить гуманизм и освободить россиянина и других несправедливо осужденных граждан страны и дать им вернуться на родину в связи с пандемией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы продолжаем следить за судьбой отбывающего наказание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки в США. Его нынешнее положение вызывает особую обеспокоенность», — сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что здоровье россиянина было серьезно подорвано, в том числе из-за пыток в ходе допросов в Либерии: ему выбили зубы, повредили внутренние органы.

«Несмотря на это, администрация учреждения, где он содержится, демонстрирует подчеркнуто пренебрежительное отношение к его обращениям за медицинской помощью, в частности, даже не выдает обезболивающие средства, чтобы облегчить сильную зубную боль. Подобный подход категорически неприемлем, мы требуем от властей США обеспечить нашему соотечественнику необходимое лечение, тем более что в тюремных условиях для Константина Ярошенко существует повышенный риск заразиться коронавирусом. Вашингтон должен проявить гуманизм и немедленно освободить россиянина и других несправедливо осужденных граждан нашей страны, дав им возможность вернуться на родину», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.