МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия».

Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. «Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ», — написало посольство на своей странице в Facebook.

В комментарии к этому посту МИД России опубликовал композицию El Bimbo, которая в фильме «Полицейская академия» использовалась в качестве темы бара «Голубая устрица».

«Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое (английское слово gay обозначает как прилагательное «веселый», так и представителей сексуальных меньшинств – ред.) настроение в эти трудные времена для Америки», — написало российское внешнеполитическое ведомство на английском языке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что «мы из Кремля не видим здания американского посольства». В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что «любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы».