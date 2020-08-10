Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов написал запрос на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова с просьбой взять на контроль ситуацию с задержанными в Белоруссии российскими журналистами, документ опубликовала в официальном Telegram-канале фракции.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила Mpravda.com, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из «Медузы», которому «досталось гораздо больше». Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с Mpravda.com он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщил об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly.

«Прошу вас взять эту ситуацию под особый контроль и предпринять все меры, чтобы добиться их освобождения, если задержание было незаконным или безосновательным, или, по крайней мере, добиться, чтобы широкой общественности была предоставлены информация об их месте нахождения и состоянии здоровья», — говорится в документе.